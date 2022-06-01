Грозы и дожди ожидаются в Алматы и Нур-Султане в первый день лета

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Первый день лета 2022 года в Алматы и Нур-Султане будет дождливым, а в Шымкенте - знойным. Актуальный прогноз погоды на 1 июня опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы вновь ожидаются дожди и гроза - днем в южной столице столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с, но при грозе возможны порывы до 10 м/с.

Как и в южной столице, в Нур-Султане в первый летний день ожидаются гроза и дождь, температура воздуха поднимется не выше +17...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов. Синоптики предупреждают астанчан об усилении ветра до 9-14 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

В третьем мегаполисе днем ожидается жара до +29...+31 градуса, а ночью гроза и похолодание до +14...+16 градусов. Скорость ветра в Шымкенте сегодня составит 8-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971908-grozy-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-almaty-i-nur-sultane-v-pervyy-den-leta/