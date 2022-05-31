"Мы от этого уйти не можем": эксперты заявили о росте цен на автозапчасти в Казахстане (видео)

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В Казахстане отметили большой рост стоимости автозапчастей. По мнению некоторых специалистов, рост цен, а также дефицит деталей в нашей стране спровоцировала нехватка продукции в России, которая возникла из-за наложенных санкций, передает телеканал КТК.

Сообщается, что в Казахстане с начала года почти на четверть подорожали автозапчасти. По мнению специалистов, рост цен, а также дефицит деталей спровоцировали антироссийские санкции, из-за которых в соседней стране возникла нехватка продукции.

Это повлияло и на казахстанский рынок – здесь цены поднимаются и на новые, и на старые запчасти. Как отметили корреспонденты, по мнению экспертов, стоимость самых ходовых деталей продолжит увеличиваться.

Руководитель крупной отечественной компании по производству автозапчастей Роберт Ли заявил, что за последние месяцы спрос заметно вырос. Его фирма продает радиаторы, тормозные колодки, диски и фильтры по всей стране и еще в 20 городах России.

Как заявил предприниматель, вместе со спросом поднимается и стоимость материалов.

"Мы стараемся держать цены на приемлемом уровне, но на нас также влияет эта ситуация с тенге. То есть мы от этого уйти не можем. С начала года мы поднимали цены несильно, в пределах 10-15%, то есть ниже, чем рос весь рынок. 15-20% – в среднем можно говорить в тенговом выражении, что у нас есть повышение цен", – заявил он.

Отмечается также, что помимо роста цен в Казахстане наблюдается и дефицит многих деталей.

"Российская Федерация наложила запрет на вывоз некоторых видов запчастей, в том числе попадающих под гарантийное обслуживание автомобилей. То есть автомобили проданы, поставлены в Казахстан, проданы владельцам, и сегодня люди приезжают на сервисное обслуживание, а запчастей может не быть.

Вторичный рынок столкнется с дефицитом запчастей в связи с тем, что у них нет поставок, они будут разбирать на вторичном рынке машины какие-то на запчасти. Вот это единственный будет источник. Что-то наладится, но со временем. И наверняка станет дороже", – объяснил главный редактор журнала "За рулем Казахстан" Алексей Алексеев.

По словам специалистов, высокие цены и дефицит запчастей могут привести к тому, что казахстанцы станут реже менять автозапчасти на новые и чаще ремонтировать старые детали на СТО.

Отмечается, что на стоимость запчастей влияют курс доллара, сокращение поставок из России и другие факторы.

"По прогнозам специалистов, до конца года цены на детали так называемого "серого рынка" могут увеличиться еще примерно на четверть. А запчасти крупных брендов будут стоить на нынешнем уровне", – добавили корреспонденты.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971904-defitsit-i-podorozhanie-avtozapchastey-otmetili-v-kazahstane-video/