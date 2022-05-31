Операцию по уничтожению растительно-сырьевой базы наркотиков запустили в Казахстане (видео)

Операция "Қарасора-2022". Фото: polisia.kz

В Казахстане стартовало широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2022", одной из задач которого является уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Под председательством заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова состоялось официальное открытие оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2022".

Данная операция проводится МВД ежегодно с 1 июня по 30 октября.

Главные задачи ОПМ "Қарасора-2022":

уничтожение растительно-сырьевой базы наркотиков на территории Казахстана;

установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа;

пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.

В организации и проведении операции привлечены силы и средства Министерства обороны, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и АО "Ғарыш Сапары”.

"Операция проводится в летне-осенний период в связи с созреванием конопли, из которой изготавливают марихуану, гашиш", – сообщили представители МВД.

Кроме того, в ведомстве предупредили об уголовной ответственности за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества и административной ответственности за непринятие мер к уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей конопли.

"В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания, дикорастущих наркосодержащих растений, необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы", – подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что за непринятие мер к уничтожению дикорастущей конопли после получения официального предписания органа последует наложение административного штрафа:

на физических лиц в размере 10 МРП (30,6 тыс. тенге);

(30,6 тыс. тенге); на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 40 МРП (122,5 тыс. тенге);

(122,5 тыс. тенге); на субъектов среднего предпринимательства – 70 МРП (214,4 тыс. тенге);

(214,4 тыс. тенге); на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП (306,3 тыс. тенге).

Также отмечается, что за культивирование наркосодержащих растений предусмотрен штраф в размере до 2 000 МРП (6,1 млн тенге) либо исправительные работы, в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

"То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971899-operatsiyu-po-unichtozheniyu-rastitelno-syrevoy-bazy-narkotikov-zapustili-v-kazahstane-video/