Сбор автомата, дартс и футбол: юные полицейские и спортсмены приняли участие в марафоне

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, кадеты и юные спортсмены приняли участие в соревнованиях, которые прошли сегодня в Алматы. Мероприятие посвятили сразу нескольким праздникам – Международному Дню защиты детей, Году ребенка, 30-летию казахстанской полиции и антинаркотическому месячнику, передает корреспондент NUR.KZ.

Военно-спортивный праздник состоялся на стадионе "Динамо", где собрались дети сотрудников правоохранительных органов, силовых и других специальных структур Алматы, дети военнослужащих и воспитанники кадетских классов и военно-патриотических клубов, таких, как "Жас полиция", "Жас Бауыржаншылар", "Жас шекарашылар", "Жас құтқарушылар", "Жас Бүркіт".

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, в мероприятии приняли участие юные спортсмены, воспитанники подшефных детских домов, школ-интернатов, а также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ювенальной полиции.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Несмотря на непогоду, разыгравшуюся с утра, ребята собрались на стадионе, чтобы продемонстрировать свое мастерство и таланты. Дети в возрасте от 10 до 14 лет соревновались в нескольких дисциплинах: бег на 60 и 100 метров, разборка и сборка автомата Калашникова, соревнования по дартсу и мини-футболу.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На мероприятие прибыли и уже известные спортсмены, в том числе и олимпийский чемпион Дмитрий Баландин. Действующие структуры также показали свои умения: к примеру, девушки из женского отряда СОБР продемонстрировали стрельбу из автомата и пистолета Макарова, а ребята – навыки рукопашной борьбы.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Помимо того, в мероприятии приняли участие вокальные и хореографические коллективы, прошло дефиле Алматинского Колледжа моды и дизайна, конкурс строя и песни в исполнении кадетских классов "Жас полиция", специализированного лицея "Арыстан" и выставка детских работ.

Целью марафона стали пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей к занятиям спортом и профилактика правонарушений в подростковой среде.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Приоритетными стали мероприятия по профилактике детской преступности, наркомании, алкоголизма и других антиобщественных проявлений. В этой работе "Динамо" активно взаимодействует с административной полиции, подразделениями ювенальной полиции, управлением по противодействию наркопреступности, Советами ветеранов и другими структурами.

Это – плодотворное сотрудничество во имя здорового и крепкого будущего Казахстана. Участникам праздника раздали мороженое и сладости, а лучшие спортсмены поощрены медалями, призами и памятными сувенирами", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Олжас Мырзабеков.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выступление СОБР. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971864-sbor-avtomata-darts-i-futbol-yunye-politseyskie-i-sportsmeny-prinyali-uchastie-v-marafone/