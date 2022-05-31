Демографическую "нехватку" женщин отметили в Казахстане

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Статистика показала, что в Казахстане с каждым годом доля женского населения по отношению к доле мужского уменьшается, даже несмотря на общий рост численности граждан.

За прошедший год численность населения РК выросла на 1,3%, составив на начало 2022 года 19,12 млн человек. Такие данные приводит Ranking.kz. Отмечается, что из них 9,84 млн человек – это женщины, а 9,29 млн человек – мужчины.

"Доля женщин в общей численности населения к началу года составляла 51,44%. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 51,48%, пять лет назад – 51,62%, десятилетием ранее – 51,77%", – подчеркнули аналитики.

Также по итогам первого квартала 2022 года численность населения выросла до 19,18 млн человек, среди которых 9,31 млн составили мужчины, а 9,86 млн – женщины. Доля женщин в очередной раз сократилась – до 51,43%.

В целом отмечается, что доля женщин остается чуть более высокой, чем доля мужчин, но год от года сокращается, и эта динамика стабильна.

"Среднегодовой рост численности женщин за последние 5 лет составил 1,2%, в то время как рост численности мужчин – 1,4%", – сообщили специалисты.

Тем не менее такая статистика подтверждает прогнозы международных организаций: согласно докладу ООН "Мировые демографические перспективы за 2019 год", аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.

"По факту, в РК в целом все еще больше женщин, чем мужчин, лишь потому, что женщины живут дольше. Любопытно, что "нехватка" женщин может, в свою очередь, ударить по продолжительности жизни мужчин.

Так, исследование ученых университета Падуи показало, что неженатые мужчины и вдовцы сильнее подвержены старческой слабости и быстрее теряют здоровье, чем женатые. В то же время здоровье вдов, напротив, лучше, чем у замужних, нередко оно улучшается после смерти партнера", – добавили аналитики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971782-demograficheskuyu-nehvatku-zhenschin-otmetili-v-kazahstane/