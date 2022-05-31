Грозы в Алматы и Нур-Султане, жара в Шымкенте: какой будет погода в последний весенний день

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Синоптики рассказали, какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана в последний весенний день: в Алматы и Нур-Султане ожидаются грозы и дожди, в Шымкенте - 30-градусная жара. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Алматы сегодня вновь ждут дождь, гроза и усиление ветра, при этом непогода сохранится и ночью. Так, днем в южной столице столбики термометров покажут +18...+20 градусов, ночью опустятся до +11...+13 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с, но при грозе ожидаются порывы до 12 м/с.

Грозу и дождь синоптики прогнозируют и в Нур-Султане - здесь днем температура воздуха составит +23...+25 градусов, ночью - +8...+10. Скорость ветра составит 9-14 м/с, а при грозе возможны порывы до 15-20 м/с. Дождливая погода сохранится и в ночь на среду.

В Шымкенте сегодня будет солнечно и знойно - в третьем мегаполисе ожидается жара до +29...+31 градуса. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 3-8 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов.

Между тем в девяти регионах Казахстана на сегодня, 31 мая, объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971720-grozy-v-almaty-i-nur-sultane-zhara-v-shymkente-kakoy-budet-pogoda-v-posledniy-vesenniy-den/