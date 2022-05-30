Дожди и усиление ветра: как изменится погода в ближайшие три дня в Казахстане

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В Казахстане в ближайшие несколько дней теплая погода сменится осадками. Кроме того, на территории всей республики ожидается усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, с 31 мая по 2 июня почти во всем Казахстане жара сменится дождями.

Отмечается, что в последний день мая большая часть страны будет находиться под влиянием ложбины циклона с центром над Сибирью. Из-за этого ожидаются дожди с грозами, а на юго-востоке страны – ливни, град и шквальный ветер.

В целом, по всей республике ожидается усиление ветра.

Тем не мене уже 1 июня на западный Казахстан начнет оказывать влияние Северный антициклон, который, смещаясь через территорию республики в восточном направлении, вызовет постепенное прекращение осадков, но и понижение температур.

По данным метеорологов, 1 и 2 июня ночью и утром на западе, северо-западе, севере, в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971673-dozhdi-i-usilenie-vetra-kak-izmenitsya-pogoda-v-poslednie-dni-maya-v-kazahstane/