Участок улицы Кордай частично перекрыли на месяц в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pexels.com

Участок дороги по улице Кордай в Нур-Султане будет частично перекрыт из-за проведения ремонтных работ дорожного полотна. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

В городском акимате сообщили, что перекрыт участок дороги по улице Кордай от проспекта Бауыржана Момышулы до улицы Мустафа Шокай.

Работы по среднему ремонту дорожного полотна будут проводиться с 30 мая по 10 июля. Движение транспорта на этом участке дороги будет перекрыто частично.

Ремонт проводится столичным Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении транспортного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971633-uchastok-ulitsy-korday-chastichno-perekryli-na-mesyats-v-nur-sultane/