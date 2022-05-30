Ушел искать работу и не вернулся домой: пропавшего мужчину нашли в Костанае

Григорий Волков. Фото: ДП Костанайской области

33-летний житель Костаная ушел искать работу и пропал без вести. С заявлением в полицию обратилась его супруга. К поискам мужчины подключились волонтеры. Его нашли спустя две недели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 16 мая 33-летний житель Костаная Григорий Волков ушел искать работу и пропал. С заявлением о розыске в полицию обратилась его жена. Она сообщила, что супруг в тот день получил заработную плату и не вернулся домой.

По данному факту стражи порядка начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчины.

"29 мая Григорий Волков был обнаружен сотрудниками уголовного розыска УП Костаная в районе центрального рынка и доставлен домой. Причиной ухода мужчина назвал неблагополучную обстановку в семье", - сообщили в ДП региона.

С начала года полицейские нашли 9 без вести пропавших жителей Костаная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971577-ushel-iskat-rabotu-i-ne-vernulsya-domoy-propavshego-muzhchinu-nashli-v-kostanae/