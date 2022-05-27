Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в грядущие выходные

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на территории республики на грядущие выходные с 28 по 30 мая текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали метеорологи, большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне ложбины высотного циклона, под влиянием которой сохраняется неустойчивый характер погоды.

Так, жителям большинства регионов стоит ждать дождей с грозами. Завтра на севере, в центре, на юге и юго-востоке Казахстана будут сильные дожди, шквал и град.

Ночью на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Лишь на западе Казахстана под влиянием отрога Западного антициклона сохранится погода без осадков.

В целом по стране также прогнозируется усиление ветра, а к началу следующей недели - повышение дневных температур воздуха: на западе и северо-западе республики - до 25-30 градусов тепла; на юге - 33 градуса тепла; на севере – до 23-28 градусов тепла; в центре – до 25-30 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971394-dozhdi-s-grozami-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-gryaduschie-vyhodnye/