39 протоколов на полмиллиона тенге составили на участников скандального кортежа в Каскелене

Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

В Алматинской области установили участников скандального кортежа. В отношении нарушителей составлено 39 административных протоколов. Сумма штрафных санкций превысила полмиллиона тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Видео с кортежем распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлена колонна из более 10 машин (Lexus LX570, Toyota Camry, Lexus ES300, Kia Rio Luxe, Toyota Land Cruiser, BMW 530, Lexus GS300), водители которых громко сигналят и двигаются по улице.

Из окон автомобилей высунулись молодые люди. Они скандируют и размахивают государственным флагом.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что автопробег был организован 25 мая выпускниками одной из школ Карасайского района.

"Видео снято в Каскелене. На нем запечатлены выпускники одной из местных общеобразовательных школ, которые таким образом праздновали последний звонок.

Сотрудники Карасайской районной полиции установили и задержали водителей скандального автокортежа, в отношении которых составлено 39 административных протоколов на общую сумму 520 710 тенге.

Нарушители привлечены к ответственности по ст.606 ч.1, ст.593 ч.1, ст.593 ч.2, ст.593 ч.3, ст.603 ч.2, ст.602 ч.1, ст.230 ч.2 КоАП РК. Задержанные автомашины помещены на штрафстоянку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что за пределами региона сейчас находятся владельцы еще двух участвовавших в автопробеге машин, которых также привлекут к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971340-39-protokolov-na-polmilliona-tenge-sostavili-na-uchastnikov-skandalnogo-kortezha-v-kaskelene/