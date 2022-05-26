Ребенок сбежал из детского сада и самостоятельно пришел домой в Усть-Каменогорске

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Жительница Усть-Каменогорска опубликовала в соцсетях жалобу на местный детский сад. Она заявила, что из-за отсутствия присмотра со стороны воспитателей мальчик самостоятельно покинул учреждение и пришел домой, передает NUR.KZ.

История возмущенной матери малыша была опубликована в сообществе "Усть-Каменогорск |Куда сходить" в Instagram.

Женщина назвала случившееся "беспределом" и заявила, что сотрудники проявили "халатность".

"Мой ребенок ушел в одних трусиках и сандаликах сам из садика, говорит, что все спали, группа была открыта, он оделся и ушел. Пришел домой сам, хорошо, что дома был старший сын, открыл ему.

Он по проезжей дороге шел, могло случиться страшное - и машина сбить, и все, что угодно. Надеюсь, виновные понесут наказание", - написала жительница Усть-Каменогорска.

Позже под постом появился комментарий от Отдела образования Усть-Каменогорска. Как сообщили в ведомстве, данный детсад является частным.

"От директора детского сада была истребована объяснительная, воспитатель данной группы уволена", - указано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971239-rebenok-sbezhal-iz-detskogo-sada-i-samostoyatelno-prishel-domoy-v-ust-kamenogorske/