Голый мужчина на балконе смутил жителей Караганды

Кадр из видео: instagram.com/skandal_qaz

В Караганде полицейские составили административный протокол в отношении мужчины, который голышом загорал на балконе своей квартиры. Откровенное видео его отдыха опубликовали в социальных сетях соседи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Автор записи пожаловалась, что мужчина живет в доме напротив и выходит на балкон голым по утрам.

"Сосед периодически выходит на балкон абсолютно голым и делает это с утра, когда дети идут в школу. Сам он, как говорят, работает преподавателем. Сегодня удалось заснять все это на видео. Вызвали полицию, написали заявление. Но какое ему будет наказание? Какую он понесет ответственность?" - говорится в описании к видео.

После публикации на ситуацию отреагировали сотрудники полиции.

"Установлен 53-летний житель Караганды, который на учетах МВД, в психдиспансере и наркологии не состоит. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

Материал направлен в Специализированный межрайонный административный суд для принятия процессуального решения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Горожанину грозит штраф в размере 5 МРП (более 15 тысяч тенге) либо административный арест на срок до десяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971218-golyy-muzhchina-na-balkone-smutil-zhiteley-karagandy/