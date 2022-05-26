Новая платная парковка заработает в Нур-Султане с 1 июня

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С 1 июня в столице начнет работать новая платная парковка, расположенная по улице Иманова. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Парковочное пространство Астаны".

Как сообщили в компании, с начала лета парковочные зоны по улице Иманова станут платными согласно Постановлению акимата столицы.

Стоимость одного часа составит 100 тенге. Парковки будут работать по будням с 8 часов утра до 8 часов вечера. Оплачивать парковку нужно в первые 30 минут.

В выходные и праздничные дни парковки будут бесплатными.

"Внедрение платного участка увеличит количество свободных мест в течение рабочего дня, повысит оборачиваемость каждого паркоместа и снизит среднее время на поиск свободной парковки", - пояснили в компании.

Отмечается, что для жильцов домов в границах парковок действует резидентский абонемент за 1500 тенге в месяц. Перечень документов и инструкция по оформлению размещены на сайте astanapark.kz в разделе "Резиденты".

Кроме того, для экономии пользования парковками действуют абонементы. Владельцы абонементов могут парковаться на всех платных зонах по городу – система фиксации автоматически определит наличие оплаты.

На каждой парковочной зоне установлены информационные щиты и знак платной парковки. На верху щита расположен четырехзначный номер. Этот номер следует указывать при оплате за стоянку. Также нужно указать время и госномер автомобиля согласно техпаспорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971140-novaya-platnaya-parkovka-zarabotaet-v-nur-sultane-s-1-iyunya/