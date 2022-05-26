Засуха ожидается в трех регионах Казахстана в июне

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Синоптики спрогнозировали вероятность засухи на территории Казахстана в первый летний месяц - в июне на большей части страны условия увлажнения будут близкими к норме, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам метеорологов, в первый месяц лета 2022 года почти по всей территории Казахстана вероятность возникновения засухи будет довольно низкой.

Однако в некоторых регионах все же погода будет более жаркой, а дожди редкими:

умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области;

ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области; сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области;

Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области.

"Интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному. Кызылординская и Мангистауская области, согласно агроклиматическому районированию, относятся преимущественно к VIII агроклиматической зоне и характеризуются как очень сухая, жаркая зона, подверженная засухам", - пояснили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971134-zasuha-ozhidaetsya-v-treh-regionah-kazahstana-v-iyune/