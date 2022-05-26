"Нет воды, нет пищи": жителей Актобе ужаснул приезжий зоопарк (видео)

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Жителей Актобе возмутил приезжий зоопарк – горожане в шоке от условий, в которых содержатся животные. Одна из активисток и вовсе пожаловалась на владельцев зверинца в полицию, но в администрации зоопарка все обвинения отрицают, передает КТК.

"Территория похожа на болото с этими экскрементами животных. Кругом лужи воды, которые – прямо ярко выраженный цвет мочи. Очень сильный едкий запах. Нет воды, нет пищи. Львы, тигры в стрессовом состоянии находятся. И, естественно, клетки, где содержатся животные, очень маленькие, и бедным животным приходится ходить по кругу", – заявила руководитель ОО "ЗООмама" Рабига Сисенгалиева.

Все происходящее в зверинце зоозащитница сняла на видео. На записи звери действительно выглядят не очень презентабельно. Например, у львицы обнаружилась открытая рана на лапе.

Волонтер написала заявление в полицию и ветслужбу с требованием проверить зоопарк. Но на него пока никто не отреагировал.

Между тем администрация зоопарка запретила вход зоозащитнице, но прокомментировала ее заявление журналистам. Владельцы зоопарка, приехавшие из России, заявили, что их просто оклеветали.

Как рассказали в администрации зверинца, по Казахстану зоопарк ездит уже не первый год, но в Актобе прибыл впервые. В общей сложности в зоопарке содержится 40 зверей.

Администрация утверждает, что очень трепетно и бережно относится к своим питомцам.

"Всякую клевету говорят: то, что, не знаю, лужи мочи. Тут дожди были уже сколько дней, тут все мокрое. У нас клетки сухие все. Ну, это животные. Они все болеют. И люди болеют. Это львы, у них период брачного сезона. У них это так бывает. Это нормальное явление, они цапаются друг с другом. У нас все лечатся. У нас ветеринары приходят, в каждом городе у нас паспорта, прививки", – заявил администратор зоопарка Марат Мусоян.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971066-net-vody-net-pischi-zhiteley-aktobe-uzhasnul-priezzhiy-zoopark-video/