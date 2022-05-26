Дождливую погоду в Нур-Султане и жару в Шымкенте и Алматы пообещали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Прогноз погоды на четверг, 26 мая, опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет" - по данным специалистов, в трех крупнейших городах Казахстана сегодня температура воздуха поднимется выше 30 градусов, но в столице ожидается дождь.

Так, алматинцев сегодня ждет жаркая солнечная погода - синоптики прогнозируют, что в южной столице температура воздуха поднимется до +29...+31 градуса днем и +15...+17 градусов ночью. Осадков в Алматы не ожидается, скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Нур-Султане же, по прогнозам метеорологов, будет дождливо и днем, и ночью, но при этом столбики термометров днем покажут от 31 до 33 градусов выше нуля, а ночью - от 10 до 12 градусов тепла. Скорость ветра составит 9-14 м/с, но при дожде возможны порывы до 15-20 м/с.

Жителей Шымкента синоптики предупреждают о жаре - сегодня в мегаполисе ожидается до 34 градусов выше нуля днем и от +16 до +18 градусов ночью. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971058-dozhdlivuyu-pogodu-v-nur-sultane-i-zharu-v-shymkente-i-almaty-poobeschali-sinoptiki/