Умер режиссер и народный артист Казахстана Рубен Андриасян

Рубен Андриасян. Фото: tl.kz

Умер прославленный театральный режиссер, народный артист Казахстана Рубен Андриасян. Ему было 84 года. О кончине Рубена Суреновича сообщается на официальной странице Театра для детей и юношества имени Наталии Сац в Instagram.

Рубен Андриасян ушел из жизни. Ему было 84 года.

"Он жил в счастливом союзе с Театром почти 60 лет....

Он сам стал театральной легендой, историей и душой театра. С уходом Рубена Суреновича из театра ушла и часть его светлой, звенящей, мудрой души. Это очень больно. Но все же самая главная и важная ее часть навсегда останется на всех сценах, где он работал", - говорится в сообщении театра.

Рубен Андриасян начал свою трудовую деятельность в 1963 году главным режиссером Кызыл-Ординского облказдрамтеатра. Затем работал главным режиссером Костанайского облдрамтеатра имени М. Горького, главным режиссером Карагандинского областного драмтеатра имени К. Станиславского, режиссером Республиканского русского драмтеатра имени М. Лермонтова, главным режиссером ТЮЗа Алматы. Также преподавал в Казахской национальной академии искусств.

С 1983 до 2020 года был художественным руководителем Государственного академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова.

Руководил режиссерской лабораторией Союза театральных деятелей Казахстана, проводил мастер-классы в театрах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971046-umer-rezhisser-i-narodnyy-artist-kazahstana-ruben-andriasyan/