Алматинец задолжал своим детям 5 млн тенге алиментов и отправился за решетку

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы 32-летнего мужчину, который задолжал своим детям алименты, лишили свободы на один год. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции города.

Как рассказали полицейские, согласно материалам дела, 32-летний мужчина на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям. Сумма его долга перед детьми составила 5 млн 144 тысяч 362 тенге.

"В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся, он просто умышленно не платил алименты", - рассказали в полиции.

В итоге злостный неплательщик алиментов был осужден на год лишения свободы.

"Приговором суда гражданин Ч. был взят под стражу в зале суда", - уточнил заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971039-almatinets-zadolzhal-svoim-detyam-5-mln-tenge-alimentov-i-otpravilsya-za-reshetku/