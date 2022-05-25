Черный список пассажиров самолетов планируют ввести в Казахстане

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Депутаты мажилиса поддержали проект закона, которым в Казахстане может быть официально введен черный список авиакомпаний - в него будут включать пассажиров, нарушивших правила поведения на борту и в аэропортах, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта". Представил документ глава МИИР Каирбек Ускенбаев.

По его словам, законопроектом вводится норма, позволяющая авиакомпаниям вести собственный реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена.

"Граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности",- добавил министр.

Депутат мажилиса Дюсенбай Турганов сообщил, что некоторые авиакомпании сейчас ведут "серые" списки, куда включают пассажиров, нарушивших правила поведения на борту и в аэропортах, и ограничивают их перевозку на свое усмотрение.

"Теперь законопроектом четко прописываются нормы, регулирующие этот вопрос. Внедряется реестр лиц пассажиров, воздушная перевозка которых ограничена. В данный реестр будут включены пассажиры авиакомпаний только на основании вступивших в силу взысканий либо обвинительных приговоров суда, а не по самовольному решению авиакомпании", - заверил мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970950-chernyy-spisok-passazhirov-samoletov-planiruyut-vvesti-v-kazahstane/