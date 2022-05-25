Участок Северной объездной дороги временно перекрыли в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Участок Северо-Западной объездной дороги в столице перекрыли для движения всех видов автотранспорта. Там проводятся ремонтные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Водителей транзитного и грузового транспорта в полиции попросили руководствоваться информационными щитами, которые укажут разрешенные для проезда направления через участок большой кольцевой объездной дороги.

Также стражи порядка приняли решение ограничить движение грузового транспорта на дорогах жилого массива "Ондирис", чтобы исключить аварийные ситуации и образование заторов. Для этого в указанном районе установили АПК "Сергек".

Стражи порядка напомнили, что двухполосные дороги не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию грузовым транспортом.

Кроме того, жилмассив "Ондирис", где живут более 32 тысяч человек, не является промышленной зоной. Из-за большого количества транзитного транспорта местные жители постоянно пишут жалобы в акимат города и района по нарушениям правил дорожной безопасности.

В полиции отметили, что в мае текущего года по улице Сусамыр в микрорайоне "Ондирис-1" грузовик марки "ГАЗель" сбил ребенка. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Основная двухполосная дорога, соединяющая жилмассив с городом, - улица Малахова, через которую, по данным правоохранителей, проходят три железнодорожных переезда республиканского значения. Уровень транспортной нагрузки там превышает допустимые нормы.

"Согласно требованиям раздела 3 приложения 1 к ПДД, действие дорожного знака 3.4 "Движение грузовым автомобилям запрещено" не распространяется на транспорт, который обслуживает предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне", - напомнили в департаменте полиции.

Таким образом, движение грузового транспорта для жизнеобеспечения данного жилмассива продолжится, несмотря на запрет.

Отмечается, что все введенные меры являются временными, и после завершения ремонтных работ на объездной дороге организацию дорожного движения изменят.

"Управление административной полиции столичного ДП просит водителей грузовых автомашин принять во внимание указанные изменения и отнестись с пониманием", - резюмировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970919-uchastok-severnoy-obezdnoy-dorogi-vremenno-perekryli-v-nur-sultane/