Гроза в Алматы, жара - в Шымкенте и Нур-Султане: какой будет погода в трех мегаполисах

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В среду, 25 мая, в Алматы ожидается гроза, а в Шымкенте и Нур-Султане - жара выше 30 градусов. Прогноз погоды на сегодня опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют днем грозу, температура воздуха составит от 27 до 29 градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать 2-7 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 12 м/с. Ночью осадков не ожидается, температура воздуха опустится до +15...+17 градусов.

Астанчан метеорологи предупреждают о жаре: днем столбики термометров покажут +29...+31 градус выше нуля, а ночью похолодает до +10...+12. В столице ожидается усиление ветра до 9-14 м/с, осадков не будет.

Еще более жаркая погода ожидается в Шымкенте - здесь днем температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов, ночью ожидается от +16 до +18 градусов. Осадков в мегаполисе не ожидается, скорость ветра составит 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970865-groza-v-almaty-zhara-v-shymkente-i-nur-sultane-kakoy-budet-pogoda-v-treh-megapolisah/