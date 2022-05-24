Павлодарец из-за неразделенной любви выбросил с балкона мебель и бытовую технику

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Житель Павлодара из-за обиды выбросил с балкона 4 этажа ковры, мебель и бытовую технику. В полицию позвонили обеспокоенные соседи, ставшие свидетелями необычного инцидента, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации стражей порядка, к ним позвонила одна из соседок павлодарца. Женщина рассказала, что во дворе отгоняют детей, поскольку с одного из балконов с высоты 4 этажа сбросили ковры, кресло, вещи и бытовую технику.

"Это происходило в дневное время, во дворе находилось много людей, в том числе и дети. Лишь по счастливой случайности и из-за высокой бдительности соседей никто из проходивших под окнами дома не пострадал.

Приехав по адресу, стражи порядка обнаружили в палисаднике выброшенное имущество. Поднявшись в квартиру неадекватно ведущего себя мужчины, они застали его в подавленном состоянии", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Горожанин излил душу правоохранителям. Рассказал, что недавно расстался с сожительницей. Она ушла, но обиду из-за неразделенной любви он унять никак не может.

Полицейские выслушали переживания, а после составили административный протокол. Наказанием стало предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970732-pavlodarets-iz-za-nerazdelennoy-lyubvi-vybrosil-s-balkona-mebel-i-bytovuyu-tehniku/