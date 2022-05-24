Цены на еду в школьных столовых Казахстана возмутили главу МОН

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Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов проверил школьные столовые в разных регионах страны. Об итогах рабочей поездки глава МОН написал в своем Facebook-аккаунте.

Аймагамбетов напомнил, что у МОН в части школ, колледжей и детских садов нет реализационных функций. Финансирование, организация и реализация работы, назначение и увольнение руководителей учреждений образования – все это, по его словам, законом закреплено за акиматами.

Посещая школы в различных регионах, министр образования обратил внимание на работу школьных столовых.

Во-первых, он напомнил, что ранее министерство утвердило требование по безналичной системе оплаты в столовых.

"В этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют", – отметил Аймагамбетов.

Кроме того, министра возмутили цены в школьных столовых.

"0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%", – пишет глава МОН.

Аймагамбетов считает также, что некоторые регионы "увлеклись передачей столовых" через государственно-частное партнерство (ГЧП) частным предпринимателям.

"Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю", – написал министр.

В МОН считают, что в обязательном порядке необходимо проводить конкурс. Кроме того, сумма вложений в школьные столовые от выигравших конкурс предпринимателей должна быть адекватной, считает Аймагамбетов.

Министра возмутила и продажа фастфуда в школе.

"Продажа в школьных столовых продукции, запрещенной приказом Минздрава (к примеру, фастфуд, газированные напитки, чипсы и т.д.). Сотрудники нашего министерства выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ, в особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС", – написал Аймагамбетов.

Отмечается, что для решения всех этих проблем на нормативном уровне в МОН была создана рабочая группа. Кроме того, министерство инициировало ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970723-tseny-na-edu-v-shkolnyh-stolovyh-kazahstana-vozmutili-glavu-mon/