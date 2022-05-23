Астанчан попросили не паниковать при звуке сирен в городе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Завтра, 24 мая, в столице будет проведена проверка системы оповещения города. В 09:55 утра астанчане услышат сирены. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС города Нур-Султан в Instagram.

В ДЧС указали, что планируют запустить электросирены и сиренно-речевые устройства, а также перехватить радиовещание в городе для передачи оповещений населению.

Астанчанам напомнили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

"Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и так далее) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Уважаемые жители и гости города, Департамент по ЧС просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970673-astanchan-poprosili-ne-panikovat-pri-zvuke-siren-v-gorode/