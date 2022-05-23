Заморозки и сильные дожди ожидаются в Казахстане

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Похолодание, заморозки и сильные дожди прогнозируют в Казахстане в ближайшие три дня - с 24 по 26 мая. О погоде на начало недели рассказали синоптики "Казгидромета", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Как сообщили синоптики, неустойчивый характер погоды в большинстве областей Казахстана обусловлен атмосферными фронтальными разделами, связанными с циклоном из района Екатеринбурга.

В связи с этим почти по всей стране в ближайшие дни пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, возможно выпадение града.

В конце периода, то есть 26 мая, на запад страны распространится отрог Северо-западного антициклона, из-за чего ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха.

Кроме того, синоптики предупреждают, что ночью и утром 24 и 26 мая в центральных, восточных и западных регионах Казахстана на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970535-zamorozki-i-silnye-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane/