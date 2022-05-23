Опрос NUR.KZ: как часто казахстанцы меняют технику и электронику?

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Техника и электроника давно вошли в нашу жизнь. Сейчас сложно представить свои будни без того или иного гаджета. С возникновением напряженной ситуации в мире, казахстанцы заволновались - а стоит ли ждать повышения цен или проблем с логистикой необходимых товаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Ведь техника имеет свойство ломаться или устаревать, а значит, рано или поздно встанет вопрос покупки нового устройства. А именно этот сегмент рынка является наиболее импортозависимым. Однако эксперты уверяют - поводов волноваться нет.

Тем не менее, любая крупная покупка - это серьезные затраты, которые могут ударить по карману среднестатистического казахстанца.

Но производители стараются регулярно выпускать новинки. Вот только кто-то поддается маркетинговому ходу или просто готов порадовать себя новинкой несмотря на ее цену, а кто-то старается сэкономить и использовать одну и ту же модель техники как можно дольше.

Мы решили узнать у наших читателей, как часто вы обновляете технику и электронику – телефоны, бытовые приборы и прочее?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970531-opros-nurkz-kak-chasto-kazahstantsy-menyayut-tehniku-i-elektroniku/