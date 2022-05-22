Задолжал миллион: разыскиваемого неплательщика алиментов задержали в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Патрульные полицейские задержали злостного неплательщика алиментов, сообщил в своем официальном Instagram замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

По информации полицейских, мужчина задолжал своим детям свыше миллиона тенге. Его задержали полицейские на пересечении улицы Тлендиева с проспектом Рыскулова - мужчина находился в розыске.

Отмечается, что разыскиваемого за рулем автомобиля марки Chevrolet остановили стражи порядка. При задержании мужчина отказался предоставлять полицейским и судоисполнителям какие-либо документы, сообщается в публикации.

Внедорожник задержанного опечатали и водворили на специализированную штрафную стоянку. Там он будет находиться, пока неплательщик не погасит задолженность по алиментам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970452-zadolzhal-million-razyskivaemogo-neplatelschika-alimentov-zaderzhali-v-almaty-video/