Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неблагоприятные погодные условия пообещали синоптики в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в воскресенье, 22 мая, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам метеорологов, во всех трех городах сегодня будет дождь с грозой.

В Алматы плохая погода будет подкреплена усилением ветра с порывами при грозе до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.

В Нур-Султане ожидается дождь с грозой, скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, при непогоде - от 15 до 20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 15-17 градусов тепла.

В Шымкенте также ожидаются осадки и порывистый ветер местами до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970427-dozhd-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/