Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана
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Неблагоприятные погодные условия пообещали синоптики в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте в воскресенье, 22 мая, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Так, согласно прогнозам метеорологов, во всех трех городах сегодня будет дождь с грозой.
В Алматы плохая погода будет подкреплена усилением ветра с порывами при грозе до 15-20 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 21-23 градуса тепла.
В Нур-Султане ожидается дождь с грозой, скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, при непогоде - от 15 до 20 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 15-17 градусов тепла.
В Шымкенте также ожидаются осадки и порывистый ветер местами до 15-20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970427-dozhd-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/