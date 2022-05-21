Дождь с грозой прогнозируют в Алматы и Шымкенте

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В субботу, 21 мая, жителям трех крупнейших городов Казахстана стоит подготовиться к "капризам" погоды. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте специалисты прогнозируют сильный ветер. Также в двух мегаполисах возможны дожди и грозы. Информация об этом опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане в субботу ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +29+31 градус. Также синоптики прогнозируют ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 21 мая возможны дождь и гроза, при которой скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Днем воздух в южной столице прогреется до 25-27 градусов тепла.

В Шымкенте, как прогнозируют синоптики, тоже ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха днем +30+32 градуса. Также возможен ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970354-dozhd-s-grozoy-prognoziruyut-v-almaty-i-shymkente/