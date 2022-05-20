Осадки и заморозки: какая погода будет в Казахстане в выходные

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Синоптики рассказали о том, какая погода ждет казахстанцев в предстоящие выходные. Специалисты прогнозируют осадки и усиление ветра, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Неустойчивый характер погоды практически на всей территории республики 21-23 мая будет обусловлен атмосферными фронтальными разделами. Они, как отметили синоптики, это связано с циклоном из районов европейской части России.

По этой причине в Казахстане пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, возможно выпадение града.

На северо-западе, а также в горных и предгорных районах южных регионов ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе и северо-западе на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

На большей территории страны ожидается понижение температуры воздуха днемя: на севере, в центре от плюс 25-30 градусов до плюс 15-20 градусов, на юге и востоке страны – от плюс 28-33 градусов до плюс 17-25 градусов.

В то же время на западе прогнозируется небольшое повышение дневных температур от плюс 8-18 до плюс 15-28 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970308-osadki-i-zamorozki-kakaya-pogoda-budet-v-kazahstane-v-vyhodnye/