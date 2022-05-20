Арендное жилье для молодежи: требование по доходам снизят в 1,5 раза

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр по социальным вопросам Ералы Тугжанов в сенате рассказал о планах по обеспечению казахстанской молодежи жильем - планируется запустить льготные программы во всех регионах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Вице-премьер сообщил, что для решения квартирного вопроса в национальном проекте "Улттык рухани жангыру" предусмотрено введение 25%-ной квоты для молодых семей в рамках всех программ жилищного строительства.

Кроме того, до 2025 года во всех регионах совместно с акиматами планируется запустить программу льготной ипотеки в "Отбасы банк".

На сегодня, по словам Тугжанова, региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, и до конца года аналогичные программы планируется запустить и в других регионах.

"С 2019 года для работающей молодежи уже предоставлено 7000 арендных жилищ, до 2025 года запланировано предоставление 12 тысяч квартир для работающей молодежи.

До конца года будет внесено изменение в правила предоставления арендного жилья в части снижения требования к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 МРП до 25 МРП. Это существенно расширяет возможности молодежи к получению арендного жилья", - отметил Тугжанов.

По его данным, в настоящее время на сберегательных жилищных депозитах "Отбасы банка" открыто более 500 тысяч депозитов молодежи до 25 лет на общую сумму более 250 млрд тенге. К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тысяч депозитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970237-arendnoe-zhile-trebovanie-po-dohodam-dlya-molodezhi-snizyat-v-15-raza/