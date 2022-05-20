Дожди в Шымкенте и солнце в Алматы: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

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Синоптики рассказали о погоде в крупных городах Казахстана на пятницу, 20 мая – астанчанам и алматинцам пообещали солнце, а вот жителей Шымкента предупредили о возможных осадках. Такие данные опубликованы на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня ожидается погода без осадков. Днем в городе будет тепло, термометры покажут +23…+25 градусов, а ночью температура снизится до +7…+9 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с, но утром и днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Алматинцам синоптики пообещали солнечную погоду. Температура воздуха составит +24…+26 градусов, ночью же столбики термометров покажут +14…+16 градусов. Скорость ветра в городе обещает быть на уровне 5-10 м/с.

А вот жителей Шымкента в пятницу предупредили о возможной грозе. Тем не менее, днем в городе будет жарко – +29…+31 градус, а ночью температура воздуха опустится до уровня +15…+17 градусов. Скорость ветра будет доходить до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970178-dozhdi-v-shymkente-i-solntse-v-almaty-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/