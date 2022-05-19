Свыше 100 порносайтов заблокировали прокуроры Алматы

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Прокуроры в интересах защиты детей заблокировали более 100 запрещенных сайтов порнографического содержания, сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы.

Как отметили в надзорном органе, в последнее время участились случаи буллинга и других противоправных действий против интересов детей. В связи с этим алматинские прокуроры проводят детальный анализ проблемы с выработкой дополнительных эффективных мер профилактики и защиты несовершеннолетних.

Как удалось установить специалистам, одним из триггеров, способствующих распространению буллинга и действий сексуального характера, является свободный доступ детей к запрещенным интернет-сайтам.

Данные интернет-ресурсы пропагандируют сексуальное насилие, жестокость, ведение половой жизни в раннем возрасте, отметили прокуроры.

"Только в текущем году прокуроры выявили и приняли меры по блокировке более 100 сайтов порнографического содержания. Сейчас эта работа активно продолжается. Внесен акт прокурорского надзора в уполномоченные органы для усиления данной работы", - говорится в сообщении ведомства.

Надзорные органы призвали родителей контролировать виртуальную жизнь своих детей и обращать внимание на их поведение.

Напомним, что в Казахстане запускается интернет-ресурс "Bala Qorgau", на котором школьники смогут задать анонимные вопросы или сообщить о проблемах и противоправных действиях в организациях образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970102-svyshe-100-pornosaytov-zablokirovali-prokurory-almaty/