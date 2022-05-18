Анонимно жаловаться на буллинг смогут казахстанские школьники

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Казахстане запускается интернет-ресурс "Bala Qorgau", на котором школьники смогут задать анонимные вопросы или сообщить о проблемах. QR-коды, ведущие на сайт, будут размещены на табличках в школах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В министерстве сообщили, что просканировав QR-код, школьники попадут на сайт "Bala Qorgau", где они смогут задать интересующие вопросы. Учащиеся и их родители смогут обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования.

Отмечается, что вопросы можно будет задавать как открыто, так и анонимно.

"Сайт "Bala Qorgau" создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали себя защищенными.

Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников. Теперь они смогут, просканировав QR-код, обратиться к нам, им будет оказана необходимая консультационная, психологическая помощь.

Веб-сайт поможет оперативно выявлять актуальные вопросы, которые волнуют школьников, а также факты нарушения прав детей. Веб-сайт поможет повысить правовую грамотность учащихся, а также их родителей", – объяснила зампредседателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день QR-таблички установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В будущем они появятся и в других организациях образования.

Сообщается, что уже поступило более 100 обращений, которые, в основном, касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969893-cherez-qr-kody-smogut-anonimno-zhalovatsya-na-bulling-kazahstanskie-shkolniki/