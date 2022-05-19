Первый диагональный пешеходный переход появился в Алматы (фото)

Пешеходный переход. Фото: Тимур Еникеев / Kolesa.kz

На пересечении улиц Ауэзова и Тимирязева в Алматы, прямо у "Атакента", появился первый в городе диагональный пешеходный переход, который позволяет пешеходам тратить меньше времени на перемещения через перекресток.

Как пишет сайт Kolesa.kz, на проезжую часть на перекрестке нанесли пешеходную разметку 1.14.3, которая разрешает переходить дорогу по диагонали.

Указывается, что режим работы светофоров на пересечении улиц Ауэзова и Тимирязева изменили еще в 2015 году.

Пешеходный переход. Фото: Тимур Еникеев / Kolesa.kz

Тогда две фазы светофоров сделали для транспорта, одну отдельную — для пешеходов. В этот момент движение автомобилей запрещено во всех направлениях.

Пешеходные переходы при этом сохранили прежними — вдоль проезжей части. После нововведений перекресток, в целом, стал безопаснее.

Пешеходный переход. Фото: Тимур Еникеев / Kolesa.kz

Теперь же, благодаря новой разметке, пешеходы смогут перейти дорогу по разным траекториям.

Издание отмечает, что главное удобство состоит в том, что пешеходам, которым надо попасть на противоположный угол, не придется переходить дорогу дважды - они могут смело пройти через центр пересечения.

Времени работы "зеленого" сигнала пешеходного светофора вполне для этого хватает, отмечают авторы статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970032-pervyy-diagonalnyy-peshehodnyy-perehod-poyavilsya-v-almaty-foto/