Дождливая погода ожидается сегодня в Алматы и Нур-Султане

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Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды в трех крупнейших городах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - на сегодня, 19 мая. Данные опубликованы на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, синоптики сообщили, что сегодня в Алматы будет дождь, возможно - с грозой. Температура воздуха днем составит 22-24 градуса тепла, ночью - 13-15 градусов тепла. Скорость ветра с порывами при выпадении осадков достигнет 15 м/с.

В Нур-Султане сегодня днем осадков не ожидается, однако к ночи усилится ветер и начнется гроза. Скорость ветра составит в среднем от 9 до 14 м/с, могут быть порывы со скоростью до 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23 м/с. Днем столбики термометров покажут 18-20 градусов, ночью, при грозе - 9-11 градусов тепла.

В Шымкенте, по данным метеорологов, прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов тепла, ночью температура снизится до 14-16 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969967-dozhdlivaya-pogoda-ozhidaetsya-segodnya-v-almaty-i-nur-sultane/