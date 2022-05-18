Казахстанец заблудился и два дня блуждал в пустыне (видео)

Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Мужчина заблудился и два дня бродил по пустыне в Туркестанской области. Пропавшего нашли стражи порядка на расстоянии 20 километров от дома, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В вечернее время к правоохранителям Отырарского района обратилась жительница села Шаульдер.

Женщина рассказала, что пропал ее 29-летний сын, инвалид 1 группы. Молодой человек вышел из дома, расположенного на пастбище, и не вернулся. Родственники поначалу пытались сами его найти, но потом обратились в полицию.

Парня искали стражи порядка и волонтеры. Группа состояла из 50 человек. Были прочесаны пастбищные угодья, а также песчаники на границе с Кызылординской областью и Узбекистаном.

Пропавшего нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров от дома. Он был передан матери.

Как выяснилось, у семьи есть собственный пастбищный участок и домик вагонного типа. Никто не заметил, как мужчина ушел. В это время родные кормили домашних животных и были заняты своими делами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969881-kazahstanets-zabludilsya-i-dva-dnya-brodil-po-pustyne-video/