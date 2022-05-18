Перекрывших дорогу в знак протеста горожан оштрафовали в Нур-Султане (видео)

Толпа перекрыла дорогу в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.astana

Вчера, 17 мая, толпа перекрыла участок дороги в Нур-Султане. Сообщается, что возмущенные жители вышли на дорогу из-за поврежденного электрического кабеля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах заметно, как женщины, выстроившись в шеренгу, перекрыли проезд.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.

По информации полиции, запись была сделана на проезжей части автодороги Нур-Султан – Караганда в микрорайоне Учхоз. Сообщается, что дорогу перекрыли возмущенные жители ЖК "Искандер", тем самым воспрепятствовав движению транспортных средств.

На место выехали полицейские.

"Установлено, что в 15:00 в ходе проведения дорожных работ по улице Армандастар произошло повреждение центрального электрического кабеля", - сообщили в пресс-службе ДП.

В полиции добавили, что повреждение было устранено в 22:40, тогда же электроэнергия к дому была подключена.

"В настоящее время установлены лица, участвовавшие в незаконном перекрытии автодороги. Они привлечены к административной ответственности по статье 614 КоАП РК с наложением штрафа в размере 3 МРП (около 9 тыс. тенге – прим.ред.) за создание препятствий для движения транспортных средств", - добавили в ведомстве.

Кроме того, инцидент прокомментировали представители акимата района Алматы в Нур-Султане.

"17 мая 2022 года в жилом массиве "Интернациональный" в результате действий подрядной организации УТиРДТИ, занимающейся ремонтом дороги, произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы. Авария устранена, подача электроэнергии восстановлена в 22:45. Приносим жителям извинения за неудобства", – говорится в сообщении районного акимата.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969876-perekryvshih-dorogu-v-znak-protesta-gorozhan-oshtrafovali-v-nur-sultane-video/