Перекрывших дорогу в знак протеста горожан оштрафовали в Нур-Султане (видео)
Опубликовано:
Вчера, 17 мая, толпа перекрыла участок дороги в Нур-Султане. Сообщается, что возмущенные жители вышли на дорогу из-за поврежденного электрического кабеля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
На кадрах заметно, как женщины, выстроившись в шеренгу, перекрыли проезд.
Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции столицы.
По информации полиции, запись была сделана на проезжей части автодороги Нур-Султан – Караганда в микрорайоне Учхоз. Сообщается, что дорогу перекрыли возмущенные жители ЖК "Искандер", тем самым воспрепятствовав движению транспортных средств.
На место выехали полицейские.
"Установлено, что в 15:00 в ходе проведения дорожных работ по улице Армандастар произошло повреждение центрального электрического кабеля", - сообщили в пресс-службе ДП.
В полиции добавили, что повреждение было устранено в 22:40, тогда же электроэнергия к дому была подключена.
"В настоящее время установлены лица, участвовавшие в незаконном перекрытии автодороги. Они привлечены к административной ответственности по статье 614 КоАП РК с наложением штрафа в размере 3 МРП (около 9 тыс. тенге – прим.ред.) за создание препятствий для движения транспортных средств", - добавили в ведомстве.
Кроме того, инцидент прокомментировали представители акимата района Алматы в Нур-Султане.
"17 мая 2022 года в жилом массиве "Интернациональный" в результате действий подрядной организации УТиРДТИ, занимающейся ремонтом дороги, произошла аварийная ситуация с повреждением кабеля.
Для ликвидации последствий аварии были привлечены все службы. Авария устранена, подача электроэнергии восстановлена в 22:45. Приносим жителям извинения за неудобства", – говорится в сообщении районного акимата.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969876-perekryvshih-dorogu-v-znak-protesta-gorozhan-oshtrafovali-v-nur-sultane-video/