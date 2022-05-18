Опасные отходы несколько лет хранились на территории предприятий в Актобе

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Опасные отходы промышленного производства вывезли с территории Актобе. Нарушителей привлекли к ответственности, сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

Прокуратурой Актюбинской области установлены факты передачи опасных отходов производства для утилизации субъектам, не отвечающим квалификационным требованиям в период с 2018 по 2020 годы.

Как оказалось, отходы Актюбинского завода ферросплавов АО ТНК "Казхром", которые образуются при производстве феррохрома, передавались компаниям, не имеющим соответствующих разрешений и возможностей.

По информации прокуратуры, эти предприятия размещали более 150 тыс. тонн опасных отходов на неподготовленных либо открытых бесхозных участках в Актобе без переработки.

Нарушители привлечены к административной ответственности на общую сумму свыше 500 тыс. тенге, кроме того был возмещен ущерб на сумму более 80 млн тенге.

"На сегодняшний день завод ферросплавов привлечен к административной ответственности на сумму более 50 млн тенге, все незаконно переданные отходы с территорий указанных предприятий вывезены", - говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, по акту надзора в адрес АЗФ выставлено уведомление о начислении платежей в бюджет за эмиссии в окружающую среду в размере 2,6 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969775-opasnye-othody-neskolko-let-hranilis-na-territorii-predpriyatiy-v-aktobe/