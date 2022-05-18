Дождь, гроза и сильный ветер: жителей Нур-Султана и Шымкента предупредили о плохой погоде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 18 мая, в Нур-Султане и Шымкенте, согласно прогнозам синоптиков, ожидаются осадки, возможна гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в среду пройдет дождь с грозой, предполагают метеорологи. Тем не менее, температура воздуха в городе останется теплой – +21...+23 градуса. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с.

В Шымкенте также ожидается плохая погода - синоптики пообещали дождь и грозу. Температура воздуха составит +26...+28 градусов. Ожидается усиление ветра - 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Алматы же ожидается ясная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +27...+29 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 м/с.

Напомним, что в 13 регионах Казахстана на 18 мая было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969774-dozhd-groza-i-silnyy-veter-zhiteley-nur-sultana-i-shymkenta-predupredili-o-plohoy-pogode/