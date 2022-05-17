Почему опаздывают поезда в Казахстане, объяснил нацперевозчик

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Гендиректор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на встрече с журналистами рассказал, почему в Казахстане периодически опаздывают поезда, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанибек Тайжанов признал, что поезда в Казахстане периодически опаздывают.

"Сейчас в летний период проходят полностью технические работы на магистральной сети. Для нас эти задержки – это тоже и репутация компании, они для нас болезненно воспринимаются, так как в советское время, вы знаете, по движению и расписанию поездов сверяли часы.

Сейчас да, есть. Но первый вопрос это, конечно, безопасность. С учетом этого производят такие технические работы, из-за которых у нас и получаются задержки. Но каждый случай отслеживается и разбирается", - пояснил он.

Заместитель гендиректора по операционным вопросам Айбат Кангалиев добавил, что сейчас проверяется состояние путей после зимнего сезона.

"Все рельсы, нужно делать их разрядку, нужно делать полностью проверку после всех осадков, которые были. Где-то надо подтянуть, расслабить, где-то надо проверить по шаблонам, соответствует оно или нет. Поэтому сейчас идут массовые везде проверки, путевые работы в целях безопасности пассажиров, безопасности перевозки груза и багажа", - пояснил спикер.

Перечислил Кангалиев и другие причины задержек поездов.

"Бывают и другие случаи. Это по неисправности локомотива. Сегодня у нас было четыре больших задержки, из них две – вызов скорой помощи. Ждали врачей, снимали (пассажиров - прим. ред.) с поезда.

Был у нас на Мангистауском отделении железной дороги наезд на мотоцикл. Мотоциклист на неохраняемом объезде выехал неправильно и сбил его поезд. Он в очень тяжелом состоянии. И тоже, пока приехала полиция, расследование, тоже есть там задержки.

Есть случаи, когда скот выходит на железнодорожные пути. Где-то чабаны, пастухи не охраняют. Ну, вы представляете, что такое лошадь сбить? Тоже начинается обследование локомотива, подвижного состава, это все убирается и так далее.

Вопросы есть, они справедливые, задержек очень много", - резюмировал Айбат Кангалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969770-pochemu-opazdyvayut-poezda-v-kazahstane-obyasnil-natsperevozchik/