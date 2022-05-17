60 фонтанов запустят в Алматы до 25 мая

Иллюстративное фото: акимат Алматы

60 коммунальных фонтанов планируется запустить в Алматы до 25 мая, при этом 16 из них на данный момент уже работают. Всего в городе 128 фонтанов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в акимате, в Алматы сейчас 128 фонтанов, 63 из которых находятся в собственности города, и еще 65 – в частной собственности. Фонтаны работают с 9:00 до 23:00.

За последние пять лет в южной столице построили 13 новых фонтанов. Тем не менее большинство фонтанов города построили в 60-80-х годах прошлого века.

Периодический ремонт позволяет поддерживать их в технически исправном состоянии. Кроме того, фонтаны регулярно очищают и убирают.

Сейчас ведутся работы по реконструкции фонтанов возле Центрального государственного музея РК и в сквере "Северный" за зданием КБТУ. Капитальный ремонт с заменой центральной чаши нужен фонтану у Казахского национального академического театра драмы имени Ауэзова.

На каждом фонтане установлены таблички, которые предупреждают о запрете купания для предостережения горожан, поскольку внутри конструкций находятся электрооборудование, подводное осветительное оборудование, погружные насосы и другие приборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969769-60-fontanov-zapustyat-v-almaty-do-25-maya/