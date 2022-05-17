Медвежонок родился в алматинском зоопарке (видео)

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В алматинском зоопарке произошло пополнение: недавно у пары гималайских медведей родился детеныш. Об этом руководство зоопарка сообщило на своей официальной странице в Instagram.

Как рассказали в зоопарке, родители медвежонка - отец Яшин и мать Уссури приехали из России в мае прошлого года. Указывается, что это их первый детеныш, девочка.

Родился медвежонок еще в январе, однако почти пять месяцев она жила с мамой в "берлоге" - специальном домике. В этот период сотрудники зоопарка их не беспокоили.

"Уссури очень ответственная и заботливая мама. Только когда малышка окрепла, они вышли в большой вольер, где вы и можете их увидеть", - указано в сообщении.

Казахстанцам предложили устроить выбор имени медвежонку.

Самое лучшее из предложений выберут сотрудники секции хищников, которые ухаживают за медведями.

Результат пообещали опубликовать в Stories через несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969768-medvezhonok-rodilsya-v-almatinskom-zooparke-video/