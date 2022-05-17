Огромные очереди перед миграционным ЦОНом в Алматы объяснили в "Правительстве для граждан" (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris_p_brothers_official

Очевидцы сняли на видео очередь перед миграционным ЦОНом в Алматы. В пресс-службе НАО "Правительство для граждан" прокомментировали данную ситуацию.

Кадры со скоплением людей у ЦОНа появились в паблике kris_p_brothers_official в Instagram. По словам автора, эти люди уже второй день не могут сдать документы.

В "Правительстве для граждан" объяснили, что в миграционных ЦОНах по всей стране наблюдается сезонное скопление трудовых иммигрантов, желающих получить или продлить разрешение на работу в Казахстане.

Уточняется, что ранее эта услуга оказывалась МВД, но с 16 мая 2021 года была передана в Министерство труда и социальной защиты населения.

"По этой причине в некоторых случаях необходима корректировка паспортных данных клиентов. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить процесс оказания услуги в миграционных ЦОНах - увеличено количество сотрудников, принимающих документы. Просим клиентов отнестись с пониманием к данной ситуации", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969694-ogromnye-ocheredi-pered-migratsionnym-tsonom-v-almaty-obyasnili-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/