Больше чем на 200 тыс. человек увеличилось население Казахстана за год

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Численность населения Казахстана увеличилась на 238,3 тыс. человек за последний год. Бюро национальной статистики на своем официальном сайте сообщило об актуальной демографической ситуации в нашей стране.

Численность населения страны на 1 апреля 2022 года составила 19 млн 178,8 тыс. человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3 процента.

В Казахстане проживает 11 млн 419,8 тыс. (59,5%) городских жителей и 7 млн 759 тыс. (40,5%) сельчан.

В ведомстве также уточнили, что данные о численности населения будут пересчитаны после окончательной обработки данных переписи населения 2021 года.

Как подсчитали специалисты, естественный прирост населения Казахстана за январь-март 2022 года по сравнению с январем-мартом 2021 года (64,3 тыс. человек) снизился на 10,6% и составил 57,5 тыс. человек.

"В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-март 2022 года составило 95,6 тыс. человек, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (100,5 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,16 родившихся", - говорится в сообщении.

Число умерших за данный период времени составило 38,1 тыс. человек, что на 5,4% больше, чем в январе-марте прошлого года (36,1 тыс. человек).

Кроме того, за январь-март этого года в Казахстане зарегистрировано 828 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года (815 умерших младенцев) этот показатель увеличился на 1,6%.

"В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, в первом квартале 2022г. число прибывших в страну составило 4 108 человек, число выбывших из страны – 5 281 человек, сальдо миграции составило -1 173 человека", - сообщили в бюро Нацстатистики.

Как отметили в ведомстве, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. По подсчетам специалистов, доля прибывших из стран СНГ составила 86%, выбывших - 80,8% от общего числа мигрантов.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны уменьшилась на 12,6%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969551-bolshe-chem-na-200-tys-chelovek-uvelichilos-naselenie-kazahstana-za-god/