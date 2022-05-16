Четыре ребенка сбежали из детсада в Нур-Султане (видео)

Дети сбежали из садика в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_nursultan_official

Сегодня, 16 мая, из детского садика в столице сбежали четверо малышей. Детей заметили играющими на пустыре недалеко от учреждения, передает Zakon.kz.

В Сети появилось видео, на котором заметно, как четверо маленьких детей бегают на пустыре, огороженном забором. Недалеко от этого места, по словам автора видео, находится детский сад.

Корреспонденты издания сообщили, что по данному факту сотрудники Управления образования Нур-Султана провели служебное расследование с выездом в ясли-сад.

В ходе выезда была проведена беседа с заведующей, которая также написала объяснительную записку.

"Установлено, что четверо детей убежали с территории детского сада во время прогулки. Дети покинули территорию через небольшое отверстие в заборе. В течение короткого времени они были возвращены в группу", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что детей осмотрели медработники, которые при первичном осмотре ссадин, ушибов или порезов не обнаружили.

Воспитатель и заведующая по хозяйственной части учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности по факту халатного отношения к должностным обязанностям.

"По информации ведомства, в отношении заведующей детского сада подготовлен материал для рассмотрения на заседании дисциплинарной комиссии управления образования", – передают корреспонденты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969547-chetyre-rebenka-sbezhali-iz-detsada-v-nur-sultane-video/