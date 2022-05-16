Синяя разметка появится на платных парковках в Нур-Султане

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Дорожная разметка синего цвета впервые появится в Казахстане. Пилотный проект стартует в Нур-Султане на бульваре Нуржол, сообщается в официальном Instagram ТОО "Парковочное пространство Астаны".

Как пояснили в компании, нововведение предусмотрено для удобства водителей. По задумке авторов, синяя разметка поможет водителям лучше и быстрее определять границы платного парковочного пространства.

"Яркие синие линии должны выделять оплачиваемую зону и привлекать внимание водителей. Если нововведение получит одобрение городских властей, в будущем все платные парковочные зоны столицы будут выделены синей дорожной разметкой", - сообщили в компании.

Астанчанам напомнили, что оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969438-sinyaya-razmetka-poyavitsya-na-platnyh-parkovkah-v-nur-sultane/