Гроза, град, пыльная буря: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня – с 17 по 19 мая. Ожидается, что на территорию республики сместится новый циклон, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В прогнозе говорится, что в ближайшие дни к территории Казахстана сместится циклон из района Карского моря, который и будет определять погоду в стране.

Под его влиянием в большинстве областей страны пройдут дожди: 18-19 мая – на юге и юго-востоке; 19 мая – сильные дожди на севере республики.

Также в Казахстане ожидается гроза, град и усиление ветра, на юго-западе будет пыльная буря.

Как указано на официальном сайте метеослужбы, завтра в Алматы будет дождь. Днем температура воздуха составит 25-27 градусов тепла, ночью – плюс 12-14 градусов.

В Нур-Султане синоптики обещают грозу. Днем столбики термометров покажут 25-27 градусов тепла, ночью – плюс 13-15 градусов.

В Шымкенте 17 мая ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 28-30 градусов тепла, ночью похолодает до 15-17 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969434-groza-grad-pylnaya-burya-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/