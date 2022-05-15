Неизвестные пообещали казахстанцам пособия ко Дню защиты детей

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В Министерстве труда и соцзащиты населения заявили, что информация о единовременных выплатах семьям с детьми в честь 1 июня – неправда. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, семьям с детьми в возрасте до 18 лет будет выплачиваться единовременное пособие посредством социального счета в мобильном приложении Kaspi Gold, не соответствует действительности", – говорится в сообщении министерства.

Тем не менее представители ведомства отметили, что в данном банковском приложении можно оформить единовременное пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета.

"Размер пособия на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 116 394 тенге (38 МРП), на четвертого ребенка и более – 192 969 тенге (63 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге", – добавили в Минтруда.

Также сообщается, что в приложении есть возможность оформить пособие по уходу за ребенком до одного года для неработающих женщин.

Размеры такого пособия зависят от количества детей в семье.

В 2022 году на первого ребенка ежемесячно выплачивается 17 643 тенге (5,76 МРП), на второго ребенка – 20 860 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка – 24 045 тенге (7,85 МРП), на четвертого ребенка и более – 27 261 тенге (8,90 МРП). По состоянию на 1 мая данное пособие получили в среднем 46,5 тыс. человек на сумму 4,7 млрд тенге.

Представители Минтруда попросили граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников, а также напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969343-neizvestnye-poobeschali-kazahstantsam-posobiya-ko-dnyu-zaschity-detey/